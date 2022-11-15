Что говорят об Украине на саммите G20 на Бали: основные заявления лидеров

Сегодня, 15 ноября на Бали стартовал саммит G20, в ходе которого могут принять декларацию об осуждении российской агрессии. Мировые лидеры уже провели ряд встреч и отметились заявлениями о войне в Украине, а Владимир Зеленский выступил онлайн и представил "формулу мира", сообщает РБК-Украина.

Сайт собрал главные заявления участников саммита "Группы двадцати".

Индонезия призывает к единству для спасения мира

На открытии саммита лидеров G20 президент принимающей страны Джоко Видодо заявил, что пока продолжается война миру будет сложно двигаться дальше.

"Быть ответственным означает создавать ситуации не с нулевой суммой, быть ответственным также означает, что мы должны покончить с войной. Если война не закончится, миру будет тяжело двигаться вперед", - заявил лидер Индонезии .

Видодо отметил, что участникам G20 необходимо единство хотя бы в решении глобальных экономических проблем, несмотря на разногласия участников из-за войны в Украине.

"У нас нет другого выхода, чтобы спасти мир, необходимо сотрудничество", - приводит слова Видодо издание Reuters.

"Формула мира" Зеленского

Глава Украины присоединился к саммиту "Группы двадцати" онлайн. В своем обращении Зеленский заявил, что пришло время прекратить разрушительную войну России и озвучил условия для этого.

Главные из них: отведение войск РФ за границы 1991 года, выплата компенсаций за нанесенный ущерб. Всего "формула мира" содержит 10 пунктов.

Владимир Зеленский отметил, что Украина никогда не согласится на мирное соглашение с РФ в формате "Минск-3".

Он также призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители, расширить действие зернового соглашения (сделать его бессрочным и добавить новые порты).

Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину, Тайвань и ядерную угрозу

Лидеры США и КНР провели переговоры на полях G20, во время которых затронули войну в Украине, ситуацию вокруг Тайваня и угрозы применения ядерного оружия.

В частности, Джо Байден поднял вопросы жестокой войны России против Украины и безответственных угроз РФ использования ядерного оружия.

По сообщению Белого дома, президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Также после переговоров с главой КНР, Джо Байден выразил мнение, что Китай, вероятно, не будет совершать попытки вторжения на Тайвань. При этом политика США по вопросу Тайваня не изменится, и его страна хочет видеть мирный результат в ситуации вокруг острова.

Главы государств договорились продолжать диалог между странами, несмотря на разногласия по ряду вопросов, и согласовали будущий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Призывы к прекращению войны и переговорам: что говорили мировые лидеры об Украине на G20

Во время встречи с Си Цзиньпином на саммите президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двум странам необходимо объединить силы, чтобы "реагировать на международные кризисы, такие как нападение России на Украину".

"Президент Си Цзиньпин и я призываем уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Последствия этого конфликта выходят за пределы Европы и их можно будет преодолеть благодаря тесной координации между Францией и Китаем", - написал Макрон в Twitter.

Издание Reuters со ссылкой китайские государственные СМИ сообщило, что Си Цзиньпин на переговорах с Эммануэлем Макроном сказал, что Китай выступает за прекращение огня в Украине и мирные переговоры.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также призвал к миру и дипломатическим переговорам о прекращении войны России против Украины.

"Я неоднократно говорил, что должны найти способ вернуться на путь дипломатии и прекращения огня в Украине", - заявил Моди.

Канцлер Германии Олаф Шольц на заседании лидеров стран "Большой двадцатки" подчеркнул, что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны России в Украине. При этом Шольц обвинил президента РФ Путина в провоцировании дальнейшей эскалации ядерными угрозами.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия должна "убраться из Украины и прекратить варварскую войну". Глава британского правительства раскритиковал отсутствие президента России Владимира Путина.

"Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы продолжили бы разбираться. Потому что самое большое изменение, которое кто-либо может сделать, это сама Россия, если она уйдет из Украины и прекратит эту варварскую войну", – приводит слова Риши Сунака на саммите G20 издание Sky News.

Лавров вспомнил о "неонацистах" и высказался о переговорах

Глава МИД России находился в зале во время онлайн-обращения Владимира Зеленского. После выступления президента Украины Сергей Лавров взял слово и заявил, что должен ответить Зеленскому.

Как сообщает издание Bloomberg, российский министр оправдывал вторжение в Украину, повторяя арументы Владимира Путина. Он опять рассказывал про "неонацистов" и назвал риторику Зеленского "воинственной, русофобской и агрессивной".

Также Лавров высказался о переговорах РФ и Украины. Министр заявил, что президент Украины "не слушает советов Запада", хотя "ходят слухи, что американская администрация говорит Зеленскому, чтобы он был посговорчивей".

По его словам, Россия якобы "многократно устами президента подтверждала, что не отказывается от переговоров", а отказывается якобы Украина, которая даже законодательно закрепила, что не будет вести переговоры с Путиным.

Не обошлось и без угрозы о том, что "чем дольше Украина будет отказываться, тем труднее будет договориться". Условия Украины для переговоров он назвал "заведомо нереалистичными и неадекватными в этой ситуации".

Члены G20 намерены осудить вторжение РФ в Украину

Представители стран-участников саммита на Бали согласовали коммюнике для своих лидеров, несмотря на разногласия отдельных дипломатов по поводу того, насколько жестко критиковать Россию за развязанную в Украине войну.

Большинство стран G20 согласились с тем, что война стала причиной экономических трудностей и нестабильности, которая наблюдается во многих частях мира.

В проекте коммюнике, с которым ознакомилось издание Bloomberg, говорится, что "большинство членов решительно осудило войну в Украине и подчеркнуло, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике". В документе также заявляется о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия.

Итоговое коммюнике должны подписать лидеры G20 по итогам саммита, который завершится 16 ноября.

Отметим, в первый день проведения саммита на Бали Россия нанесла самый массовый удар по Украине, выпустив около 100 ракет. В Офисе президента назвали атаку ответом на мощную речь Зеленского на саммите G20.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников саммита G20 дать оценку ракетным обстрелам Украины 15 ноября "без призывов к обеим сторонам".