МИД Британии: Ракетный удар по Украине показывает слабость Путина

Массированный ракетный удар по Украине, который был нанесен сегодня, 15 ноября, показывает слабость президента РФ Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает его Twitter.

"Жесткие ракетные удары по украинским городам сегодня показывают лишь слабость Путина. Путин проигрывает на поле боя и – как мы увидели сегодня на G20 – так же дипломатично" , - отметил глава МИД Британии.

Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Сообщается, что РФ выпустила по городам Украины более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки. По предварительным данным, один человек погиб.