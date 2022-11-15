МИД Британии: Ракетный удар по Украине показывает слабость Путина
Массированный ракетный удар по Украине, который был нанесен сегодня, 15 ноября, показывает слабость президента РФ Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает его Twitter.
"Жесткие ракетные удары по украинским городам сегодня показывают лишь слабость Путина. Путин проигрывает на поле боя и – как мы увидели сегодня на G20 – так же дипломатично", - отметил глава МИД Британии.
Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Сообщается, что РФ выпустила по городам Украины более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки. По предварительным данным, один человек погиб.