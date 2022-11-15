В трех регионах Украины изменят режим работы школ и детсадов

Во Львове, Тернополе и Киевской области изменят режим работы школ и детсадов из-за массированного обстрела Украины 15 ноября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщют органы местной власти.

Львов

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что детские садики в городе завтра, 16 ноября, будут работать в дежурном режиме.

"Учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, завтра, 16 ноября, занятий в садах и школах не будет. Но учителя и воспитатели будут работать. Так что если вы не с кем оставить ребенка, то его можно привести в учебное заведение. Детей в заведениях обеспечим перекусом" , - добавил городской глава.

Тернополь

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что школы и детсады в городе 16 ноября не будут работать, если там не восстановят электроснабжение.

Киевская область

В Киевской ОВА рассказали, что в регионе все учебные заведения будут с 16 ноября до конца недели работать в дистанционном режиме.

"Такое решение было принято с учетом ситуации в области безопасности в связи с массированными ракетными атаками, которые произошли 15 ноября. При других изменениях в учебном процессе будем информировать дополнительно" , - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что 15 ноября оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

В результате обстрелов в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.