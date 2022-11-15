Правительство выделило 100 млн гривен на восстановление Херсонщины

Кабинет министров на заседании во вторник выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры Херсонщины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Должны как можно быстрее начать восстановление на освобожденных территориях Херсонской области. Прежде всего, восстановить поврежденные объекты критической инфраструктуры и обеспечить людей электроэнергией, теплом" , - рассказала первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что также выделенные средства пойдут на восстановление объектов социальной сферы.

Средства получит Херсонская областная администрация для Херсонской ОГА, которая должна согласовать с Министерством развития общин и территорий перечень мероприятий для финансирования. Речь идет, в частности, об обследовании объектов, закупке строительных материалов для восстановления поврежденных объектов, капитальном ремонте и реконструкции, текущих ремонтах и разборке разрушенных конструкций.

Херсонщина получит выделенные средства как только распоряжение пройдет доработку и вступит в силу.

Напоминаем:

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В то же время в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.