Маляр: В ноябре ВСУ освободили около 200 населенных пунктов на юге

С начала ноября украинские военные на юге освободили около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сейчас силы обороны продвигаются по нескольким направлениям постепенно. Это можно говорить по Харьковской области, Луганской и югу. За ноябрь на юге освобождены около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов" , — сообщила Маляр.

В то же время она подчеркнула, что продвинувшийся вглубь территорий враг продолжает наносить удары по освобожденным населенным пунктам.

Самые ожесточенные бои, по словам заместителя министра обороны, продолжаются в Донецкой области, где ежедневно происходит по несколько десятков атак врага.

"В то же время, украинские ВСУ очень уверенно обороняют границы. То есть враг не продвигается ни на один сантиметр. Да, там ожесточенные страшные бои, цена очень высокая, но враг не продвигается" , - сообщила Маляр.

Она также отметила, что благодаря тому, что на востоке ВСУ удается удерживать большое количество врага, это, в свою очередь, позволяет украинским военным отрабатывать юг.

На севере активных боевых действий нет, в то же время наблюдается движение российской техники и личного состава на территории Белоруссии. Маляр заверила, что Украина готова к развитию событий на севере.