Российская ракетная атака: мобильные операторы ограничили часть услуг
Из-за массированного ракетного удара российской армии по Украине 15 ноября мобильные операторы вынужденно ограничили работу некоторых сервисов, сообщает Деловая столица.
Об ограничениях сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки", — написал он в Telegram-канале.
Это подтвердил, в частности, оператор Vodafone Украина.
"Из-за обстрелов и нехватки питания могут возникать временные ограничения в работе наших услуг", — предупредили в компании.
Для продления работы базовых станций от аккумуляторов абонентов просят снизить потребление сервиса передачи данных:
- отключить автозагрузку медиа в мессенджерах;
- не использовать YouTube или установить низкое качество видео;
- по возможности снизить использование мобильного интернета.
В ряде регионов Украины днем 15 ноября раздались взрывы: российская армия нанесла массированный удар. Часть ракет сбили системы противовоздушной обороны.
Во многих городах перебои с электроснабжением из-за повреждений энергетических объектов. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал ситуацию критической.