РосСМИ: Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба"

Из-за падения напряжения Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", – Транснефть, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель "Транснефти" Игорь Демин со ссылкой пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, российская компания получила соответствующее уведомление из Киева.

"Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения" , — пояснил Демин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи со случившимся созвал экстренное заседание Совета безопасности страны.

В венгерской нефтегазовой компании MOL сообщили, что внимательно следят за ситуацией, уточняют пропагандисты из РИА-Новости.

По данным компании, запасов нефти в Венгрии хватит на три месяца.

Напомним, во вторник, 15 ноября, — в день массированного обстрела Россией территории Украины — в польском селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. В результате ракетного удара погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в связи с инцидентом собирает заседание Комитета национальной безопасности страны.