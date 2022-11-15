Зеленский подтвердил, что российские ракеты ударили по Польше

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что Россия нанесла ракетный удар по Польше, сообщает Новое время.

"Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше по территории нашей дружественной страны" , — сказал он.

Зеленский добавил: чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты.

"Бить ракетами по территории НАТО… Это российский удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать" , — сказал президент.

Ранее СМИ сообщали, что российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе, но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Оккупанты выпустили по Украине 90 ракет, из которых 70 сбили системы ПВО.