Львов и Тернопольская область остались на 80-90% без света
Местные власти сообщили о масштабных отключениях электроэнергии. Во Львове приостановили подачу горячей воды и тепла, а также движение электротранспорта, сообщает UBR.
Во Львове 80% потребителей остались без электроэнергии из-за массированного обстрела Украины 15 ноября. Кроме того, приостановлена подача тепла и горячей воды. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Также во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов. По словам Садового, коммунальщики уже запускают дизель-генераторы. Кроме того, в результате обстрела пострадал один человек.
"Восстановительные работы начнутся после завершения тревоги", – добавил мэр.
Также власти Тернопольской области сообщили об отсутствии электричества у 90% потребителей.
"На данный момент 90% Тернопольской области без электропитания... Подготовьте павербанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью", – сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.