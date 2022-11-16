Львов и Тернопольская область остались на 80-90% без света

Местные власти сообщили о масштабных отключениях электроэнергии. Во Львове приостановили подачу горячей воды и тепла, а также движение электротранспорта, сообщает UBR.

Во Львове 80% потребителей остались без электроэнергии из-за массированного обстрела Украины 15 ноября. Кроме того, приостановлена подача тепла и горячей воды. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Также во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов. По словам Садового, коммунальщики уже запускают дизель-генераторы. Кроме того, в результате обстрела пострадал один человек.

"Восстановительные работы начнутся после завершения тревоги", – добавил мэр.

Также власти Тернопольской области сообщили об отсутствии электричества у 90% потребителей.