Погода в Украине на 16 ноября: Похолодает, местами дождь со снегом

Сегодня, 16 ноября, в некоторых областях Украины пройдет дождь с мокрым снегом, будет сохраняться облачная погода, местами туман.﻿ Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"В западных и северных областях ночью небольшой, днем умеренный дождь, на севере страны и в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков, днем в центральных и восточных областях небольшой дождь" , — пишут синоптики.

Ночью и утром в южной части туман (на остальной территории страны — местами); днем в северо-восточных областях местами налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом в северной и центральных областях на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на востоке страны 1-4° мороза; днем 3-8° тепла, на юге страны 7-12°.

В Киевской области умеренный дождь, местами с мокрым снегом; Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 3-5 ° тепла, днем 5-7 °.