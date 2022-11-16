CNN: Самолет НАТО отследил ракету, упавшую в Польше
Самолет НАТО, пролетавший во вторник, 15 ноября, над воздушным пространством Польши, отследил упавшую в стране ракету, сообщил CNN военный представитель альянса, сообщает Новое время.
"Информацию с радиолокационными траекториями [ракеты] предоставили НАТО и Польше", - добавил военный чиновник НАТО.
Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение за Украиной с начала российского вторжения. Самолет, пролетавший во вторник над Польшей, следил за событиями в Украине.