Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США

Бывший президент Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году, подав во вторник вечером документы в Федеральную избирательную комиссию, пишет CNBC, сообщает Украинская правда.

Ожидается, что Трамп выступит с речью позже вечером в своем частном клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Как отмечает издание, начиная свою кампанию сейчас, всего через неделю после того, как республиканцы проиграли ключевую промежуточную гонку, Трамп отвергает советы нынешних и бывших советников, которые предостерегали его от объявления себя кандидатом в президенты так скоро после поражения его партии.

Подача Трампом документов в Федеральную избирательную комиссию создала партию "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 года" и официально запустила республиканские президентские праймериз 2024 года - соревнования, динамика которых резко изменилась за последнюю неделю.

До прошлого вторника Трамп был безоговорочным лидером своей партии, а опросы показывали, что поддержка бывшего президента среди избирателей республиканцев в среднем превышала его ближайшего соперника, губернатора-республиканца Флориды Рона Десантиса, более чем на 20 пунктов.