В Херсоне сокращают комендантский час

В Херсоне и общине сокращают время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 19:00, а заканчивается в 06:30.﻿ Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет в Telegram, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Обновленный комендантский час начнет действовать с 16 ноября. В указанное время жителям Херсона и общины запрещено находиться на улицах и общественных местах.

Во время комендантского часа будут проводиться стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование освобожденных территорий, а также меры по безопасности гражданского населения общины.