Удар по Польше: Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты с территории РФ

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России﻿. Об этом американский лидер заявил после экстренной встречи с лидерами НАТО и G7 на Бали, сообщает Деловая столица.

"По линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим. Я собираюсь убедиться, что мы точно выясним, что произошло. И тогда мы собираемся коллективно определить наш следующий шаг в ходе расследования" , — сказал Байден.

Он подчеркнул, что сначала хочет выяснить, "что произошло", а затем определиться со "следующим шагом". Политик также назвал "абсолютно бессовестными" ракетные обстрелы Украины со стороны России.

Напомним, во вторник, 15 ноября, — в день массированного обстрела Россией территории Украины — в польском селе Пшеводув у украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. В результате ракетного удара погибли два человека.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал версию о том, что в Польше якобы "упала ракета украинской ПВО" конспирологической теорией российской пропаганды.