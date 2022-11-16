CNN: Во время вчерашней атаки РФ по Украине в Киеве был директор ЦРУ

Во вторник, 15 ноября, в Киеве находился директор ЦРУ Уильям Бернс. Во время визита он застал массированный ракетный удар РФ по Киеву и другим городам Украины, пишет CNN со ссылкой американского чиновника, знакомого с ситуацией, сообщает Новое время.

По данным собеседника издания, во время российской атаки Бернс находился в безопасности в здании посольства США в Киеве.

Он прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.﻿ С Бернсом также были и его коллеги из американской разведки.



Приезд директора ЦРУ в Киев состоялся после его визита в Анкару, где он встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Отмечается, что там он «обсудил предупреждение США, которое он передал главе СВР России, о недопустимости применения ядерного оружия и подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе с российской агрессией».

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.