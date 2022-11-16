Швеция объявила новый пакет помощи Украине, предоставит системы ПВО

Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны, но из соображений безопасности не может сказать, какие именно, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Aftonbladet.

Правительство Швеции в среду представило зимний пакет помощи Украине, который состоит из трех частей: гуманитарная, военная и политическая поддержка по линии ЕС.

Речь идет о пакете в 720 миллионов шведских крон от правительства ($60 млн).

Кроме зенитных комплексов, военный пакет включает автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки.

"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления, далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран" , - заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отметил, что только сама Украина должна определять приемлемые для себя условия мира.

Напомним, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность присоединиться к тренировочной миссии ЕС.