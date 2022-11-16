G20 в совместном заявлении осудила войну РФ против Украины

"Группа двадцати" все же согласовала совместное заявление с пунктом, в котором выражается осуждение войны России против Украины и упоминается резолюция Генассамблеи ООН с призывом к РФ вывести войска с международно признанной территории Украины, сообщает Европейская правда.

Три дипломатических источника сообщили, что декларацию согласовали все страны-участницы группы. По словам участника немецкой делегации, текст проекта, который оказался в распоряжении СМИ еще 15 ноября, остался без изменений.

В тексте отмечают, что "большинство стран-членов решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она вызывает огромные страдания и ухудшает существующие проблемы в глобальной экономике", но есть и пассаж о "различии взглядов относительно ситуации и санкций". Также говорится о том, что следует придерживаться международного права, а угрозы применения ядерного оружия неприемлемы.

Кроме того, лидеры приветствуют продолжение работы "зернового коридора" через Черное море.

Принятие совместной декларации долгое время было под вопросом из-за значимых различий позиций относительно войны России против Украины, в том числе из-за того, что Россия сама является членом "двадцатки".