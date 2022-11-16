Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных РФ 15 ноября

Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных РФ 15 ноября

Во вторник 15 Россия атаковала Украину 96 крылатыми ракетами, авиационными ракетами, ударными дронами Shahed и другими беспилотниками, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Украины.

"По уточненной информации 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96-ю крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10"".

Сообщается, что противовоздушная оборона Украины во вторник сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 дронов Shahed-136/131, один БпЛА "Орион" и один "Орлан-10".

Таким образом, это самый массовый ракетный удар именно по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.

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