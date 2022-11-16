Мэр Винницы посоветовал сделать запасы воды, еды и зарядить павербанки

В Виннице из-за перебоев со светом жителям рекомендовали запастись едой и водой, а также зарядить павербанки. Поскольку ограничения потребления электроэнергии будут более жесткими, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение мэра Винницы Сергея Моргунова в Telegram.

"Осознаем, что могут быть перебои со светом, водой, связью. Как сообщает "Винницаоблэнерго", предполагаются более жесткие и длительные ограничения. Необходимо иметь запасы воды, пищи, держать заряженными павербанки. Главное сейчас - восстановить баланс энергосистемы. Экономьте потребление" , - написал Моргунов.

По его словам, из-за отсутствия напряжения также возможны проблемы с движением электротранспорта.

"Так произошло и сегодня утром. Мы выпустили по максимуму автобусы и маршрутки, но автопарк транспортной компании, к сожалению, не безграничен. Делаем все возможное, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта" , - сообщил Моргунов.

При этом он обратил внимание, что аварийные отключения светофоров могут усложнить движение на отдельных участках.

"Прошу водителей - будьте осторожны, особенно в вечернее время. Пешеходам обязательно нужно иметь фликеры на одежде, чтобы быть заметными" , - призвал мэр Винницы.

Что касается социальной инфраструктуры, городской голова сообщил, что в обычном режиме работают медицинские учреждения, дежурные детские сады, а школы, работавшие в смешанном режиме, переведены в онлайн.

Напомним, из-за самой массированной атаки РФ на энергетические объекты Украины сегодня украинцев предупредили об аварийных и одновременно почасовых отключениях света.

Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах.