Германия передала Украине боеприпасы для MARS II и пулеметы MG3

Правительство Германии на этой неделе отправило новую партию военной помощи Украине, которая включает боеприпасы для РСЗО MARS II и пулеметы MG3, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

За последнюю неделю Берлин предоставил Украине:

снаряды для РСЗО MARS II;

8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh (ранее: 5);

39 защищенных внедорожников, принадлежавших пограничной службе Германии (ранее: 22);

запчасти крупнокалиберного пулемета М2;

30 пулеметов MG3 для бронированных эвакуационных машин (ранее: 6);

116 полевых обогревателей;

28 датчиков защиты от дронов и глушителей (ранее: 18);

20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;

4 погрузчика (ранее: 3).

Также Берлин уточнил, что передаст десять мобильных и защищенных устройств разминирования. Ранее Германия обещала передать Украине четыре машины этого типа.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.