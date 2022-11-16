В Украину вернули 103 ребенка, которых оккупанты вывезли в Россию

В Украину вернули 103 ребенка, которых оккупанты насильно вывезли в Россию, сообщает Новое время.

Об этом сообщил заместитель начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько.

По его словам, всего россияне незаконно депортировали в Россию 11 129 детей.

"Государственные институты нарабатывают механизмы, а также их правовое закрепление в законодательстве Украины относительно возвращения этих детей" , — сказал Шанько на пресс-конференции в среду, 16 ноября.

9 ноября министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украине удалось вернуть всего 69 детей с территории России.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, а использовала эти методы еще во время войны в Чечне.