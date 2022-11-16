Зеленский - о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

Президенту Владимиру Зеленскому доложили, что упавшая на территории Польши ракета не была украинской, сообщает Новое время.

Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции украинским СМИ, которую транслировали в эфире телемарафона в среду, 16 ноября.

"Я не сомневаюсь в вечернем докладе мне лично — от командующего Воздушных сил до главкома [Валерия] Залужного — в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел… Все, что Украина хотела — всю ночь мы говорили с разными лидерами, договорились, что много этих разговоров будут непубличными… — у меня очень простая позиция: можно допустить Украину на место?.. Пока следствие не закончилось, можно не говорить окончательные выводы?.. Мы имеем право [быть] в совместной следственной группе?.. Я считаю, да" , — сказал Зеленский.

По словам президента, один удар по территории на западе Украины совпадает по времени со взрывом на территории Польши, но, по информации украинских военных, снаряд разорвался в небе на украинской территории.

"Мы государство справедливое. Если это было использование нашей ПВО и на территории Польши нашли обломки, я хочу эти доказательства. Если, не дай Бог, какой-то обломок убил этих людей, нам нужно извиняться. Но, извините, сначала следствие, доступ, данные, которые у вас есть, мы хотим получить" , — добавил он.

Зеленский также упомянул, что диаметр воронки на месте взрыва в Польше — 20 метров, глубина — 5 метров, и сказал, что, по его мнению, это российская ракета.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся доказательства российского следа».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

Агентство AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщила, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей атаку ВС РФ. Президент США Джо Байден сказал, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны. По ее критической инфраструктуре было выпущено около 90 ракет и больше десяти вражеских БПЛА.

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.