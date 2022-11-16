Словакия обвинила Россию в инциденте с падением ракеты в Польше

Вчерашний инцидент с падением ракеты в польском селе Пшеводув не ослабил поддержку Украины со стороны словацкого правительства, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Aktuality.

Несмотря на то, что ракета, которая убила двух поляков, могла принадлежать украинским вооруженным силам, главным виновником, по мнению словацкого правительства, является Россия.

"С России нельзя снимать вину. Это была их массированная ракетная атака, направленная на Украину. Она должна была защищаться" , - заявил министр обороны Ярослав Надь.

Подобно Надю высказался премьер-министр Словакии Эдуард Гегер:

"Массированная атака России на Украину привела к тому, что ракеты полетели по всей территории, украинская противовоздушная оборона защищается, и это может быть естественным следствием".

Так считает и бывший министр иностранных дел и многолетний дипломат Иван Корчок.

"Падение ракеты на территорию страны-члена НАТО - это серьезный инцидент. Независимо от его обстоятельств, хотя важно, что это, вероятно, не была целенаправленная атака против Польши, Россия однозначно несет ответственность. Без ее агрессии и продолжающейся войны против Украины ничего подобного не произошло бы" , - сказал Корчок.

По его словам, инцидент в Польше также должен стать тревожным звонком для всех тех, кто месяцами утверждал, что война в Украине нас не касается.

"Если граждане нашего соседа погибают в результате войны у нас по соседству, нам не может быть безразлично. Надо также четко и открыто сказать, пока эта российская агрессия не закончится, нельзя исключать подобных инцидентов в будущем, особенно когда Россия атакует цели по всей территории Украины абсолютно беспричинно" , - предостерег он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что одним из главных приоритетов НАТО на данный момент является предоставление Украине большего количества систем противовоздушной обороны.

Столтенберг также сказал, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.