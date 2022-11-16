Генштаб: В Мелитополе отключили трансляцию российского ТВ

В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения, фиксируются значительные проблемы с водоснабжением, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Враг не прекращает обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения. В течение суток российские оккупанты нанесли 2 авиационных, 3 ракетных удара и совершили более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетный же удар нанесен по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья" , — говорят в ведомстве.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг вел обстрелы:

на Слобожанском – из артиллерии разных типов по районам Стрелечьей, Глубокого, Морохотца, Терновой, Старицы, Волчанская, Белого Колодца, Бочкового, Малой Волчи и Комиссарового;

на Купянском и Лиманском – из разнокалиберной артиллерии по районам Кисловки, Берестового, Новоселовского, Стельмаховки, Андреевки, Грековки, Макеевки, Невского и Тернов;

на Бахмутском – из танков и всего спектра артиллерии по районам Спорного, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Зеленополья, Курдюмовки и Озаряновки;

на Авдеевском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

на Новопавловском – из артиллерии разных типов по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки, Золотой Нивы;

на Запорожском – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Новополя, Темировки, Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Железнодорожного, Белогорья и Щербаков.

На Херсонском направлении непосредственно от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. Так, в результате обстрела района сосредоточения противника 15 ноября в Денежниково Луганской области потери россиян составили около 50 человек погибшими и ранеными. Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных людей 9 ноября в районе Амвросиевки Донецкой области.

В результате действий Сил обороны поврежден железнодорожный мост в районе Черниговки Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах оккупантов.

Подтвержден успешный обстрел месторасположений личного состава россиян 15 ноября в районах Скадовска, Новониколаевки и Новой Маячки. Информация о потерях захватчиков уточняется.

В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения. Также в городе фиксируются значительные проблемы с водоснабжением.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 2 удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов российских оккупантов.

Россия держит в Черном море 8 кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр".