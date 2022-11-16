Белый дом: Россия несет ответственность за падение ракеты в Польше

Ответственность за падение ракеты и гибель двух человек в Польше несет Россия, вне зависимости от результатов расследования, сообщает Новое время.

Об этом сказано в заявлении спикера Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, опубликованном на сайте Белого дома.

В Белом доме сказали, что полностью доверяют расследованию польским правительством взрыва на их территории рядом с украинской границе, «не будут опережать их работу и остаются в тесном контакте с польскими коллегами». Уотсон сообщила, что Вашингтон не увидел ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды, согласно которой, взрыв мог быть результатом падения ракеты украинской ПВО.

США заверили, что будут делиться новой информацией по мере ее поступления и продолжат «поддерживать тесный контакт с украинцами», чтобы украинская сторона могла передать «любую информацию, которой располагает, чтобы дополнить картину».

"Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет право на самооборону" , — подчеркнули в Белом доме.

Там добавили, что выражают солидарность и соболезнования народу Украины.

"Мы знаем, что в результате еще миллионы украинцев остались без света, воды и самого необходимого. Наши мысли и молитвы с близкими двух трагически погибших польских граждан" , — сообщили в Белом доме.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

До этого агентство AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей атаку ВС РФ. Президент США Джо Байден сказал, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся доказательства российского следа».

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны. По ее критической инфраструктуре было выпущено около 90 ракет и больше десяти вражеских БПЛА.

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.