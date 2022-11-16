Зеленский: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества
Украина разработала новую перспективную систему поставки электричества, но реализована она будет после окончания активной фазы войны, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.
"Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять", - сказал президент.
По его словам, "есть параллельная сеть, которую мы разработали, и есть приоритет номер один - ежедневная защита того, что у нас есть. Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне".
"Мы сегодня заняты тем, чтобы вне зависимости от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству", - сказал Зеленский.
Напомним, что возобновление некоторых объектов энергетики после вчерашних ракетных ударов России может занять до двух недель . Всё зависит от степени разрушений.
Также ранее мы писали, что для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области необходимо от 8 месяцев до 1 года.