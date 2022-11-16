Зеленский: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества

Украина разработала новую перспективную систему поставки электричества, но реализована она будет после окончания активной фазы войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять" , - сказал президент.

По его словам, "есть параллельная сеть, которую мы разработали, и есть приоритет номер один - ежедневная защита того, что у нас есть. Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне".

"Мы сегодня заняты тем, чтобы вне зависимости от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству" , - сказал Зеленский.

Напомним, что возобновление некоторых объектов энергетики после вчерашних ракетных ударов России может занять до двух недель . Всё зависит от степени разрушений.

Также ранее мы писали, что для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области необходимо от 8 месяцев до 1 года.