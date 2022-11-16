Зеленский предлагает новый Будапештский меморандум, но серьезный

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает подписать с гарантами Будапештского меморандума, кроме России, новое соглашение с прописанными последствиями в случае агрессии, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в среду, 16 ноября.

"Будапештский меморандум, который подвел всех нас. Начиная с тех людей, которые это юридически слабо подписывали до всего нашего общества, потому что мы были уверены, что наша территориальная целостность и безопасность существует и она защищена. Вот вам пример Будапештского меморандума.

Пожалуйста, давайте его внедрим в жизнь, сделаем формат, чтобы он жил. И будем понимать, что никакие ядерные угрозы России, кроме их риторики, не будут применены. Весь мир думает об этом, так давайте это сделаем. Как?

Давайте возьмем круг гарантов Будапештского меморандума, кроме России, мы, Украина, подпишем с ними вновь соглашение, серьезное соглашение с последствиями. И потом сделаем зеркальный договор тех же членов меморандума, гарантов, и России. Пусть они сделают то же самое, с последствиями. И так оно сработает. И моя логика была в том, что есть такие шаги и давайте так сделаем. Вы же говорите, надо быстрее, вы же говорите, Россия хочет мира", — заявил глава государства.

Отметим, по состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира, однако наша страна потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года.

Будапештский меморандум 1994 года давал Украине гарантии безопасности относительно присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Россия, Великобритания и США, однако РФ с 2014 года оказывала агрессию против Украины, оккупировала ее территории, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

Напомним, Зеленский в своей дистанционной речи на саммите Группы двадцати 15 ноября призвал лидеров заставить Россию отказаться от любых угроз ядерным оружием.