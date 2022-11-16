Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму: реакция Зеленского

В среду, 16 ноября, Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Сибигу в Facebook.

"От успешного саммита Крымской платформы до усиленной крымской резолюции ГА ООН - солидарность мира с Украиной по Крыму только крепнет. Как бы ни мечтала Россия "закрыть" вопрос Крыма, он будет на межд. повестке дня, пока на полуостров не вернется украинский флаг" , - написал он после принятия резолюции.

Фото: результаты голосования (facebook.com/andrij.sybiha.7)

По его словам, в результате принятия резолюции ГА ООН фактически осудила использование Россией Крыма как плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины и для попытки незаконной аннексии Херсона и Запорожья.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже поприветствовал такое решение Генеральной ассамблеи.

"Приветствую одобрение ГА ООН проекта резолюции о правах человека в оккупированной Россией АР Крым. Благодарен тем, кто изменил свое мнение. Эта война началась с Крыма, Крымом она и завершится. Наш полуостров будет освобожден, как и все украинские земли" , - написал в Twitter глава украинского государства.

Напомним, ранее стало известно, что Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.