Рамштайн-7: Итоги очередной встречи союзников Украины

Западные союзники Украины провели очередную встречу в формате "Рамштайн". На этот раз - на фоне вчерашнего самого массированного ракетного удара и падения ракет на территории Польши, которая является членом НАТО, сообщает РБК-Украина.

Сайт собрал основные итоги и заявления.

Топ-тема и военная помощь

Как заявил министр обороны Алексей Резников главной темой сегодняшней встречи была защита украинского неба и создание интегрированной и эшелонированной системы ПВО. По итогам заседания глава Объединенного комитета начальника штабов США Марк Милли подтвердил, что задача союзников - создать такую систему.

"Значительная часть сегодняшних переговоров с участием почти 50 стран была посвящено тому, как мы можем предоставить Украине правильное сочетание систем ПВО и боеприпасов, чтобы продолжать контролировать небо и не допустить превосходство россиян в воздухе" , - отметил он и рассказал, что именно предоставят западные союзники.

Швеция

Шведское правительство приняло решение выделить крупный пакет военной помощи на 287 млн долларов. В него, в частности, войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

Отметим, Украина просит Швецию о поставках артиллерийских систем Archer, но их нет в этом пакете. Не исключено, что они будут переданы в будущем.

Канада

Канада остается одним из ведущих поставщиков зимнего снаряжения для Вооруженных сил Украины. Накануне стало известно о помощи на 500 млн долларов. Средства потратят на военное оборудование, оборудование для наблюдения и связи, топливо и медикаменты.

Германия

Немецкие партнеры уже передали боеприпасы для ракетных систем MARS II и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, известно о поставке тягачей для танков, автомобилей для пограничников, запчастей для крупнокалиберных пулеметов, мобильных систем отопления и средств борьбы против дронов-камикадзе.

Греция

На сегодняшней встрече в формате "Рамштайн" греческая сторона объявила о поставках 155-мм боеприпасов для артиллерии.

Польша

Соседняя страна предоставит дополнительную артиллерию, боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия.

Реакция на падение ракеты в Польше

На брифинге по результатам "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин уделил отдельное внимание падению ракеты в Польше, что привело к гибели двух человек.

"Мы все еще собираем информацию, но мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке польского президента Анджея Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом падения украинской ракеты ПВО" , - отметил он.

Остин также заверил, что несмотря на то, какими будут результаты расследования, ответственность возлагается на Россию. Поскольку накануне она нанесла массированные ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Глава Пентагона добавил, что данный инцидент стал еще одним напоминанием безрассудства России, а Украина имеет фундаментальное право защищать себя. И США продолжат поддерживать ее в этом.

Москва не вышла на связь

Соединенные Штаты пытались прояснить ситуацию с падением ракеты в Польше, но российская сторона не ответила на звонок из Пентагона. По мнению Остина, не стоит делать преждевременные выводы, пока Варшава не проведет свое расследование.

При этом он прокомментировал просьбу президента Владимира Зеленского приобщить к нему украинских специалистов.

"Я знаю, что Украина предложила принять участие и помочь всем, чем может, но мы не будем мешать расследованию… Как только опубликуют результаты, мы все узнаем" , - сказал Остин.

Он также обратил внимание на то, что версия о том, что это обломки украинской ракеты, - пока предварительная.

Россия уже проиграла

По мнению главы Объединенного комитета начальника штабов США Марка Милли, нападением на Украину российские власти допустили большую стратегическую ошибку.

"Они (россияне, - ред.) хотели свергнуть президента Зеленского и его правительство, обеспечить выход к Черному морю, захватить Одессу, всю территорию до Днепра. А затем после паузы продолжить наступление до самих Карпат. Они хотели захватить всю Украину, но проиграли и не достигли этих целей" , - отметил он.

Не достигнув стратегических целей, Россия терпит поражения на оперативном и тактическом уровне. Но и смещение приоритетов на захват Донбасса потерпело неудачу.

"Все цели вторжения потерпели неудачу. Мы на прошлой неделе стали свидетелями отступления России из Херсона. Они отступили за реку, переместились на позиции к югу. Очевидно, что воля россиян к войне не соответствует украинской воле к борьбе на поле боя. На всей линии фронта протяженностью около 900 км украинцы добивались успеха за успехом" , - добавил Милли.

Оценка российских потерь

По оценкам западных союзников, за время войны в Украине российская армия понесла тяжелейшие потери в живой силе и технике.

"Они потеряли огромное количество танков и БМП, они потеряли много истребителей и вертолетов 4-го и 5-го поколений" , - подчеркнул Милли.

Ллойд Остин в свою очередь назвал российские потери ошеломляющими и его поражает то количество ракет, которое уже было запущено по Украине. По его словам, Россия не сможет оперативно восполнить запасы ракет, и для этого ей могут потребоваться годы.

Зима сыграет на руку Украине

Шеф Пентагона уверен, что Вооруженные силы Украины получат преимущество с наступлением холодов. Этому будет способствовать современная зимняя экипировка, в то время как россиянам не удастся наладить необходимое снабжения при нынешней логистике.