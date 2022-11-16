Хмельницкая АЭС отключилась более чем на 9 часов из-за ракетной атаки

Хмельницкая АЭС отключилась более чем на 9 часов из-за ракетной атаки
Фото: Wikipedia

Оба реактора Хмельницкой атомной электростанции 15 ноября были отключены от энергосистемы Украины более чем на 9 часов из-за ракетной атаки российских военных, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии.

"Вчера украинская Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) потеряла доступ к электросети более чем на 9 часов из-за военных атак", — говорится в сообщении.

На АЭС для резервного питания были временно подключены дизельные генераторы.

15 октября Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. Было выпущено более 90 ракет, 70 из которых были сбиты.

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