CNN: Республиканцы побеждают в Палате представителей Штатов

Республиканцы побеждают демократов в Палате представителей на промежуточных выборах в Штатах, набрав 218 мест.﻿, сообщает Украинская правда.

Издание сообщает, что Республиканская партия наконец преодолела порог в 218 мест, необходимый для контроля над Палатой, через восемь дней после выборов.

Однако в штате Джорджия еще продолжаются незавершенные выборы в Сенат, результат которых решится в декабрьском втором туре и определит, насколько большим будет большинство у демократов.

CNN отмечает, что победа республиканцев в Палате представителей завершит в январе второй срок пребывания демократа Нэнси Пелоси на посту спикера.