Мокрый снег и гололедица: где сегодня ожидать непогоды

Сегодня, 17 ноября, часть областей Украины накроет мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.﻿ Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Погода в Украине

Сегодня в западных, северных местами центральных областях мокрый снег. На дорогах возможна гололедица и налипание снега. На остальной территории умеренные и значительные дожди. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в среднем днем покажут +5 +10 градусов, а ночью +2 +7 градусов.

На Закарпатье и в Крыму днем прогнозируется до +15 градусов. В северных и большинстве западных областей в течение суток от +2 до -3 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня мокрый снег, местами гололедица и налипание снега. В Киеве в течение суток температура будет около нуля градусов.