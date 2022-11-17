Toyota cоздала еще одну марку автомобилей

Toyota Motor выделила имя Crown в отдельный бренд, но только на китайском рынке. Как сообщается, развивать новую марку будут в партнерстве с FAW Group, сообщает Автоцентр.

Под ней на рынок выйдут модели «среднего» ценового сегмента. В частности, семейство Toyota Crown 16-го поколения (S235). В него входят седан, универсал, спортивный кроссовер и кросс-седан. Презентация последнего состоялась в июле этого года.

Также в каталог нового бренда войдут кроссовер Toyota Crown Kluger в модификации Highlander и минивэн Toyota Crown Vellfire в версии Alphard. Обе модели выпускаются с 2021 года.

Производство адаптированной для Китая версии кросс-седана Crown — Crown SportCross — наладят на мощностях совместного предприятия FAW-Toyota. На местном рынке автомобиль предложат с силовой установкой, работающей по схеме «параллельный гибрид».

Предусмотрено две версии агрегата на 249 и 350 л.с. В первом случае силовая установка состоит из 2,5-литрового бензинового «атмосферника», двух электродвигателей и электромеханическим вариатором. Во втором — из турбированного бензинового двигателя объемом 2,4 литра, двух электромоторов и 6-ступенчатой автоматической коробки передач. Привод в обоих случаях полный. Запас хода на электротяге — 60 км.

Для реализации автомобилей нового бренда в Китае создадут отдельную сеть автосалонов. К концу 2022 года их будет 12, а через три года — 40 единиц.