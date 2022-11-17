КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря
Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Это произошло через несколько часов после того, как Пхеньян пригрозил нанести «более жестокий» военный ответ США. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает Новое время.
Запуск связн якобы с тем, что США продолжают наращивать присутствие в регионе.
Объединенный комитет зафиксировал пуск ракеты из Северной Кореи, но не раскрыл никаких дополнительных подробностей, например, как далеко пролетела ракета и где она приземлилась.