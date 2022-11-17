КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Это произошло через несколько часов после того, как Пхеньян пригрозил нанести «более жестокий» военный ответ США.﻿ Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает Новое время.

Запуск связн якобы с тем, что США продолжают наращивать присутствие в регионе.

Объединенный комитет зафиксировал пуск ракеты из Северной Кореи, но не раскрыл никаких дополнительных подробностей, например, как далеко пролетела ракета и где она приземлилась.