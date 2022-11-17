В Киеве введены экстренные отключения света

В Киеве 17 ноября введены экстренные отключения электроэнергии, поэтому киевляне не смогут ориентироваться на прежние графики отключений, сообщает Украинская правда.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь", - сообщает ДТЭК.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.