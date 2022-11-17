Самые надежные и самые проблемные б/у кроссоверы

Для того, чтобы не прогадать с выбором следующей подержанной машины, многие водители обращаются за советом к знакомым, специалистам или просто смотрят на транспортные средства соседей, сообщает Автоцентр.

Однако это не совсем верное решение. Лучше изучить исследования независимых организаций, которые время от времени публикуют рейтинги надежности автомобилей. Ведь они основаны на тщательном анализе и отзывах пользователей.

Мы уже неоднократно публиковали рейтинги надежности б/у авто, тем самым помогая вам сделать правильный выбор. Специалисты опросили 13 000 владельцев кроссоверов. Основной акцент был сделан на поломки, с которыми они столкнулись за последний год эксплуатации. В отчет вошли 175 моделей от 31 бренда, которые сошли с конвейера в период с 2006 по 2021 год.

Все неисправности разделили на 14 категорий: кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза, двигатель, электроника двигателя, топливная система, выхлопная система, коробка передач, информационно-развлекательная система/приборная панель, внутренняя отделка, электрика, рулевое управление и подвеска. Также учли стоимость ремонта и время, затраченное на устранение неисправностей. В скобках указали процент надежности.

Лучшие б/у кроссоверы:

Toyota RAV4 (2013-2019) – 100%

Honda CR-V (2012-2018) – 100%

Audi Q3 (2011-2018) – 96,5%

Toyota RAV4 (2006-2012) – 95,7%

Opel Mokka (2012-2019) – 95,2%

Volvo XC60 (2008-2017) – 87,5%

Mini Countryman (2010-2017) – 87,1%

BMW X5 (2013-2018) – 86,1%

Ford Kuga (2008-2013) – 81,9%

Range Rover Sport (с 2013) – 76,5%

Не обошлось и без аутсайдеров рейтинга. Хуже всего среди исследуемых автомобилей проявил себя Porsche Macan (с 2014). Его показатель надежности едва достиг 40,4%. Следом, с показателем 42,6%, идет BMW X5 2007-2013 гг выпуска. Немногим лучше показали себя Nissan Qashqai (2007-2014) и Land Rover Discovery (2004-2017), которые заслужили 45,6 и 45,7% соответственно. Также не смог пересечь отметку в 50% Nissan Qashqai (2014-2021).