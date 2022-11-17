По всей Украине объявлена воздушная тревога

По состоянию на 08.44 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме АР Крым. В ряде регионов сообщается о работе ПВО и взрывах.

Так, по информации местных СМИ, в Одессе прозвучал мощный взрыв до тревоги. Также сообщают о взрывах в Днепре и Киеве.

В Черкасской, Полтавской, Харьковской областях и на Киевщине работает ПВО.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о наличии ракет в воздухе.