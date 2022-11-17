В Киеве введены экстренные отключения света

В ДТЭК сообщают, что в Киеве 17 ноября введены экстренные отключения электроэнергии, поэтому киевляне не смогут ориентироваться на прежние графики отключений.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь" , - сообщили в компании.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.