Генштаб: ВСУ уничтожили штаб в Мелитополе, русские минируют Каховку

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны отбили вражеские атаки возле семи населенных пунктов Донецкой и Луганской областей и нанесли удары по важным объектам противника, уничтожив штаб и пункты управления.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты неподалеку от линии соприкосновения.

Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов со стороны Беларуси по территории Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области;

- из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка;

- из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка; на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;

- из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки; на Новопавловском направлении - из артиллерии различных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Временки;

- из артиллерии различных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Временки; на Запорожском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки;

- из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки; на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Червоногригорьевка Днепропетровской области.

Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь ВСУ уничтожили штаб одного из вражеских подразделений.

В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Раздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

В Каховском районе противник усилил фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения Силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.

Кроме того, по имеющейся информации, в городе Энергодар Запорожской области изъяты все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения. По представлению самопровозглашенной власти временно оккупированной территории Донецкой области указами президента Российской Федерации присвоены так называемые "почетные звания" городам Горловка и Мариуполь.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.