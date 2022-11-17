Разведка Британии: Массированные обстрелы истощают запасы ракет РФ

Массированные обстрелы Украины вроде бывших 15 ноября сильно истощают российские запасы ракет﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, днем 15 ноября РФ нанесла до 80 ракетных ударов большой дальности, преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.

"Вероятно, это самое большое количество ударов, которые Россия нанесла за один день с первой недели вторжения" , — замечают в Минобороны, ссылаясь на данные британской разведки.

Ракеты запускали с воздушных, морских и наземных платформ. Большинство из них успешно перехватили украинские силы ПВО.

Также отмечается, что Украина столкнулась со значительным понижением мощности в национальной энергосистеме. Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению.