Шмыгаль: Россияне бомбят украинскую газодобычу и "Южмаш"

Премьер-министр Денис Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме заявил, что Россия наносит удары по газодобывающим объектам Украины и по Южному машиностроительному заводу в Днепре, сообщает Украинская правда.

"В первые дни нам прочили поражение буквально за дни, за недели – мы выстояли. Девять месяцев борьбы мы научились с этим жить.

Сейчас над Киевом пролетают ракеты, сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш". Но, несмотря на это, мы понимаем, как сдерживать оккупантов" , - заявил глава Кабмина.

Южный машиностроительный завод в Днепре – предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения.