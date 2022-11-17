Резников о седьмом "Рамштайне": Свободный мир с нами, пока мы не победим
Министр обороны Алексей Резников "в нескольких словах" подвел итоги седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн".
"Свободный мир с нами, пока мы не победим.
Украинская сила сейчас: увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка армии Украины, современная логистика", - написал Резников в соцсетях.
Министр поблагодарил партнеров "за поддержку и новые инициативы". Кроме того, выразил надежду "замечательных результатов к следующей встрече в Германии".