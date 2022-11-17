Зеленский показал момент падения российской ракеты в Днепре
Президент Володомир Зеленский обнародовал видео падения российской ракеты в Днепре утром 17 ноября.
"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист на самом деле хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий", - написал президент.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео и фото поврежденных домов в Днепре.