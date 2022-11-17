"Нафтогаз" подтвердил обстрел россиянами газодобывающих объектов

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

В результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.

Информацию о пострадавших устанавливают, возгорание на объектах уже ликвидировали работники ГСЧС.