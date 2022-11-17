"Нафтогаз" подтвердил обстрел россиянами газодобывающих объектов
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.
В результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.
Информацию о пострадавших устанавливают, возгорание на объектах уже ликвидировали работники ГСЧС.
"Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Пока ими оцениваются последствия и масштабы атаки", – добавил Чернышев.