Зеленский: Украину допустят к расследованию ракетного удара по Польше

Украинские специалисты будут участвовать в расследовании обстоятельств падения ракет в Польше, сказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая на конференции Bloomberg New Economy Forum, сообщает Интерфакс-Украина.

«Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты будут участвовать в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем сказать точно, какие ракеты или их части упали на польской территории. Но мы видели картинки диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем» , - сказал он.

«Все должны понять, что около 100 ракет было выпущено в этот день. Я благодарен миру за поддержку Украины с системами ПВО. Это не первый случай, когда части российской ракеты падают на территорию другой страны» , - сказал президент.