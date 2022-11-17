Фонду госимущества передали более 2 тыс госпредприятий для приватизации

Премьер Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме заявил, что более 2 тысяч государственных предприятий уже передано Фонду государственного имущества для приватизации, сообщает Экономическая правда.

"Когда наше правительство начало работать, у нас было 3,5 тыс государственных предприятий. По состоянию на сегодня мы уже передали более 2 тыс предприятий Фонду госимущества для приватизации" , - рассказал глава правительства.

По его словам, часть из этих госпредприятий уже приватизирована