Фонду госимущества передали более 2 тыс госпредприятий для приватизации

Фонду госимущества передали более 2 тыс госпредприятий для приватизации
Фото: facebook.com/KabminUA

Премьер Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме заявил, что более 2 тысяч государственных предприятий уже передано Фонду государственного имущества для приватизации, сообщает Экономическая правда.

"Когда наше правительство начало работать, у нас было 3,5 тыс государственных предприятий. По состоянию на сегодня мы уже передали более 2 тыс предприятий Фонду госимущества для приватизации", - рассказал глава правительства.

По его словам, часть из этих госпредприятий уже приватизирована

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