Politico: Украина скоро не сможет ремонтировать сети после обстрелов

Украинское правительство предупредило своих западных союзников, что ожидает усиления российских атак против энергетической инфраструктуры Украины в ближайшие дни. И Киеву не хватает запчастей, чтобы возвращать своим гражданам тепло и электроэнергию после подобных обстрелов. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух представителей Конгресса и одного неназванного западного чиновника, информированного о данных разведки США, сообщает Зеркало недели.

В последние дни украинские представители просили своих американских партнеров и более десятка европейских стран о помощи с подготовкой к длительному периоду с ограниченным доступом к электроэнергии и газу. По такому сценарию Киев ожидает, что возможности вести бой будут усложнены, а гражданских придется переселить. Об этом изданию сказали неназванные чиновники и советник украинского правительства.

Украине нужны ключевые компоненты, такие как генераторы, трубы и вентили для ремонта инфраструктуры. Киев пытается починить поврежденную инфраструктуру, но опасается, что если Россия продолжит свои атаки, поддерживать работу критических сетей станет почти невозможно. Украинские чиновники сказали Politico, что нестабильность энергетического сектора будет иметь смертельные последствия. В частности, производство продуктов и транспортные операции могут остановиться. А это критические службы, необходимые для поддержки военных операций.

Издание отмечает, что беспокойство относительно энергетики появилось на фоне продолжения украинского наступления на поле битвы и ударов России по Киеву. Американские чиновники считают, что ситуация на местах в Украине может стать еще опаснее, если Москва потеряет еще больше территорий