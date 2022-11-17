Безработица в Украине упала до рекордного минимума, в Раде назвали причину

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине сокращается. Если еще в июне их было 316 тыс человек, то на ноябрь их насчитывалось 239 тыс. Об этом написал первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, сообщает Зеркало недели.

"Это рекордный минимум не только за последнее время, но в целом за все месяцы наблюдений за безработицей в Украине начиная с 2003 года" , – сообщил он.

По его словам, сократилась также нагрузка на одно свободное рабочее место и теперь составляет семь кандидатов, то есть 7 к 1. Нынешний показатель соответствует уровню декабря 2021 года и почти на 46% меньше, чем в июне 2022 года.

"Я уверен, что фактор мобилизации влияет на уменьшение количества заявок на безработицу от мужчин. Но показатель упал по сравнению с другими месяцами войны даже отдельно по женщинам" , – добавил нардеп.

Впрочем, речь идет об официальных данных Госстата. В то же время, например, Нацбанк в своем инфляционном отчете прогнозирует, что в первой половине 2023 года уровень безработицы достигнет 35%, и ее снижение до 18,2% ожидается в 2024 году.