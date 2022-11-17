Утренняя атака России: по территории Украины выпустили 18 ракет

Утром в четверг, 17 ноября, во время массированной атаки Россия выпустила по территории Украины 18 ракет, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

"Сегодня есть более 10 прилетов зенитных управляемых ракет С-300, противник применяет их в прифронтовых городах. К сожалению, есть человеческие жертвы. Мы знаем, что было применение самолетов стратегической авиации, бомбардировщики Ту-95 выходили на боевой курс с района Каспия и с района Волгодонска Ростовской области. Были девять самолетов привлечены к ударам по Украине, ракеты Х-101, Х-555" , — отметил он.

Кроме того, в центральных регионах уничтожили шесть иранских беспилотников.

В этот раз РФ била по газодобывающей отрасли и оборонным предприятиям в Днепропетровской области. Кроме того, были нанесены удары по северным и центральным регионам.

Также было применение в акватории Черного моря ракет Калибр и управляемых авиационных ракет с истребителей.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам.

Подтверждены прилеты по объектам критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской области и Днепре. По информации главы Кабмина Дениса Шмыгаля, одной из целей стал завод Южмаш в Днепре.