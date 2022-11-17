Финляндия анонсировала очередной пакет военной помощи Украине

Финляндия передаст Украине очередной пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 млн евро, сообщает Европейская правда.

Соответствующее решение было принято президентом Финляндии 17 ноября 2022 года по предложению правительства, сообщает Минобороны Финляндии.

Это будет уже десятый по счету пакет оборонной помощи Украине, стоимость которого составляет 55,6 млн евро. Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас достигает 160,4 млн евро.

"Украина продолжает нуждаться в поддержке для защиты своей территории. Спектр оборонной помощи, которая сейчас направляется, крупнейший на сегодняшний день" , - сказал министр обороны Антти Кайкконен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения более подробная информация о содержании помощи, способе доставки и графике не предоставляется.

При принятии решения о предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны Финляндии.

Как сообщалось, Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны, но из соображений безопасности не может сказать, какие именно.